В Таиланде признались, что очень ждут участия Путина в саммите АТЭС Посол Таиланда Вонгсинсават: Бангкок желает увидеть Путина на саммите АТЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Таиланд с нетерпением ждёт участия президента РФ Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават. Он подчеркнул, что официальное приглашение главе российского государства будет выслано в ближайшее время и напомнил, что Путин уже участвовал в АТЭС в Таиланде в 2003 году.

Вот, спустя 19 лет, снова пришло время его проводить. Мы очень ждём, что президент Путин снова приедет на саммит. Наш премьер-министр уже организовал соответствующую работу по приглашению лидеров, уверен, что официальное приглашение скоро вышлют. Мы очень ждём президента Путина снова в Таиланде, — сказал посол Вонгсинсават.

Он также добавил, что визит российского лидера может стать памятным событием в рамках 125-летия установления дипотношений между двумя странами.

Саммит АТЭС в Бангкоке намечен на ноябрь текущего года. Председательство на форуме будет осуществлять Таиланд. В следующем году оно перейдёт к США.

Ранее сообщалось, что министры торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества — Австралии, Японии, Новой Зеландии, США и Канады — отказались поддержать призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС. Отмечается, что финальный текст заявления форума согласовывали до последнего, стараясь утвердить все параграфы, но не смогли этого сделать.