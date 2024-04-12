В Хмельницкой области прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы раздались ночью в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило без подробностей издание «Общественное». Местные власти ситуацию не комментировали.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областях Украины. Накануне был зафиксирован прилет по ТЭЦ в Сумах, власти региона сообщали о ее повреждении. При этом в администрации не уточнили, о какой именно ТЭЦ идет речь.

Военный корреспондент Александр Коц заявлял об уничтожении Трипольской ТЭС, расположенной в Киевской области. Очевидцы опубликовали видео из окна многоэтажного дома с видом на полыхающий объект. Согласно этим кадрам, ТЭС получила существенные повреждения, вся ее территория в огне. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. «Центрэнерго» Украины подтвердило разрушение объекта.

Системы ПВО Украины не смогли сбить беспилотники «Герань», которые в ночь на 11 апреля атаковали объекты в Николаеве, информировал представитель местного подполья Сергей Лебедев. По его словам, БПЛА пролетели в сторону судоремонтного завода и завода «Зоря». Он также утверждает, что в результате удара ВС РФ по скоплению ВСУ в Одесской области в Ильичевске могли быть уничтожены румынские наемники.