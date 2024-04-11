Украинские власти сообщили о повреждении ТЭЦ в Сумах из-за взрыва ОВА: в Сумах ТЭЦ получила повреждения после взрыва

Фото: ГСЧС Украины

В украинском городе Сумы теплоэлектроцентраль была повреждена после взрыва, сообщили в Telegram-канале областной военной администрации. Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. При этом в администрации не уточнили, о какой именно ТЭЦ идет речь.

На месте работают все необходимые службы. Предварительно, люди не пострадали. Последствия удара уточняются, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В ведомстве подчеркнули, что атака стала ответом на попытки ВСУ навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Также ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения. В МО добавили, что средства ПВО сбили 266 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда HIMARS и «Ураган» и три американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил об уничтожении Трипольской ТЭС, расположенной в Киевской области. Очевидцы опубликовали видео из окна многоэтажного дома с видом на полыхающий объект. Согласно этим кадрам, ТЭС получила существенные повреждения, вся ее территория в огне. Минобороны РФ эту информацию не комментировало, на Украине заявили о полном уничтожении станции.