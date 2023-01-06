В США заявили о желании Польши захватить часть Украины в обход НАТО Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о желании Польши захватить часть Украины в обход НАТО

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Риторика Польши позволяет заметить желание Варшавы взять под контроль части территории Украины, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. При этом он уверен, что такие планы противоречат позиции НАТО и не найдут поддержки среди стран Альянса.

Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории. <...> Они хотят вернуть контроль над потерянными землями. <...> Это противоречит целям НАТО, я сомневаюсь, что большинство стран Альянса поддержат их, — сказал Макгрегор.

Он добавил, что поляки считают себя «великой нацией» и вспоминают, как были крупнейшим государством в Европе с сильнейшей армией. Макгрегор полагает, что Варшава намерена вернуть былое величие при помощи захвата территорий, которые входили когда-то в состав Речи Посполитой.

При этом Макгрегор указывает, что со стратегической точки зрения действия Польши неблагоразумные и неадекватные. В то же время НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить вероятное вступление польских войск на Украину, уверен он.

Ранее The Conversation писала, что Варшава рассматривает Западную Украину как свою колонию. По данным газеты, атмосфера между Киевом и Польшей остается напряженной по причине территориальных и исторических споров.