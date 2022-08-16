В США заявили, что Путин прав в прогнозах об ослаблении помощи Запада Киеву Politico заявила о правоте Путина в том, что помощь Запада Киеву ослабнет

Фото: Jessica Scott/U.S. Army

Помощь Запада Украине может скоро начать ослабевать из-за экономических последствий военного конфликта, и президент России Владимир Путин прав, ожидая такого исхода, написал американский политолог Раджан Менон в статье для Politico. По его мнению, Европа и США уже сейчас ощущают ухудшение ситуации.

Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий — и в этом он может быть прав, — написал Менон.

Политолог указал на то, что европейцы в настоящее время столкнулись с высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители. Кроме того, сокращение Россией поставок природного газа вынуждает Германию, являющуюся экономическим центром Европы, идти на чрезвычайные меры, чтобы гарантировать подачу голубого топлива, отметил Менон.

Западные санкции, возможно, и нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа, — считает политолог.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что Европе уже в ближайшие месяцы с большой долей вероятности придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Авторы публикации считают, что ситуация для стран ЕС начнет ухудшаться с приближением холодов.