В США заговорили о продаже партии РСЗО HIMARS Литве В Пентагоне подтвердили потенциальную продажу восьми РСЗО HIMARS Литве

Фото: lockheedmartin.com

Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку по продаже восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с Литвой, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству США, входящее в структуру Пентагона. Сумма контракта составляет примерно $495 миллионов. В ведомстве отметили, что поставка вооружений Вильнюсу не изменит баланса сил в Прибалтике, пишут «Известия».

Госдепартамент вынес определение, одобряющее потенциальную <...> продажу правительству Литвы пусковых установок М142 HIMARS и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в $495 млн, — сказано в публикации.

В Пентагоне считают, что образцы военной техники позволят укрепить потенциал Литвы и сделают возможным сотрудничество с американской армией в будущем.

Украине необходимо передать передовые истребители, так как у страны заканчиваются средства противовоздушной обороны, написала ранее британская газета The Times. Автор материала считает, что это позволит противодействовать новому подходу России к ведению сражений в воздухе. Издание напомнило про возможность отправки Киеву американских истребителей F-16. В статье обратились к британскому правительству с призывом пересмотреть свое решение не поставлять подобную технику Украине.