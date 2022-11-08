В Великобритании призвали предоставить Украине передовые истребители The Times: у Украины заканчиваются средства противовоздушной обороны

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Украине необходимо передать передовые истребители, так как у страны заканчиваются средства противовоздушной обороны, пишет британская газета The Times. Автор материала считает, что это позволит противодействовать новому подходу России к ведению сражений в воздухе. Издание напомнило про возможность отправки Киеву американских истребителей F-16.

Необходима дальнейшая поддержка Запада, чтобы Киев мог противостоять обновленному подходу Москвы к воздушной войне в Украине, — сказано в публикации.

В статье обратились к британскому правительству с призывом пересмотреть свое решение не поставлять подобную технику Украине.

Венгрия не поддержит намерение Евросоюза оказать Украине финансовую поддержку посредством отправки средств из совместного фонда, заявил ранее министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Он отметил, что Венгрия продолжит всесторонне поддерживать Украину, однако подчеркнул, что его страна против присоединения к каким-либо договоренностям, предполагающим совместное финансирование вместе с другими странами европейского союза.