В США забили тревогу из-за нехватки оружия Тайваню после поставок Украине WSJ: в США забеспокоились нехваткой оружия для Тайваня из-за военной помощи Украине

Фото: АГН «Москва»/Кирилл Зыков

В Вашингтоне забеспокоились из-за угрозы дефицита вооружений для поставок Тайваню из-за военной помощи, которую Белый дом оказывает Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что план на поставку вооружений острову на $19 миллиардов может быть осложнен. По информации издания, США до сих пор не поставили Тайваню 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger, которые были заказаны еще в 2015 году.

Правительство США и представители конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в $19 миллиардов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем, — сказано в публикации.

Руководители американских компаний Lockheed Martin и Boeing в свою очередь заявили, что проблемы с поставками появились до начала специальной операции на Украине. Основной причиной этого стала пандемия коронавируса, которая нарушила цепочки поставок.

Обозреватель Саймон Тисдалл в статье для газеты The Guardian ранее написал, что Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Он указал на то, что в следующем году ожидается еще один «огромный гуманитарный и миграционный кризис», с которым страны Европы могут не справиться. Журналист добавил, что зима также сыграет немаловажную роль в том, что Запад будет тратить большие ресурсы, чтобы помочь собственному населению.