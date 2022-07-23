В США высмеяли украинцев, радующихся «дерусификации» борща The American Conservative назвало победу Украины в «борщовой битве» несостоятельной и преждевременной

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Американское издание The American Conservative высмеяло украинцев, которые радуются победе в «борщовой битве» с Россией. В июле украинский борщ вошел в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО, однако автор материала отмечает, что такое решение организации не говорит о том, что блюдо принадлежит Киеву.

Объявление победы в великой русско-украинской борщовой войне было немного преждевременным. Согласно решению ЮНЕСКО, культурное значение блюда для украинского народа не подразумевает ни эксклюзивности, ни собственности, — пишет издание.

Как отметил автор, невозможно узнать, кому именно первому пришла идея добавить в суп свеклу, поэтому рецепт украинского борща может быть включен в украинскую кулинарную книгу, а рецепт из России — в российскую. Журналисты пишут, что дело не в том, кто изобрел суп, а в том, кто его готовит и употребляет.

Ранее любимый многими овощной суп — борщ — был признан ЮНЕСКО украинским нематериальным культурным достоянием. На Украине придают этому огромное значение, говоря о победе в «борщовой войне» с Россией.