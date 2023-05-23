В США указали на проблемы с поставками F-16 Украине Newsweek: существуют три проблемы с поставками F-16 Украине, включая подготовку летчиков

Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press

Украина столкнется с тремя основными проблемами из-за поставок истребителей F-16, которые придется решить до их полноценного использования на поле боя, пишет Newsweek со ссылкой на неназванных экспертов. По данным издания, у Киева нет необходимой инфраструктуры для базирования этих самолетов. ВСУ также столкнутся с проблемой подготовки летчиков, которая займет значительное время.

Для успешного освоения украинскими летчиками истребителей F-16 требуется значительное время. Также необходимо обучить персонал, который будет обслуживать западные истребители. К этому следует добавить создание необходимой инфраструктуры, которой на Украине пока нет, — сказано в публикации.

Собеседники издания отметили, что Запад «перешел собственные красные линии», которые до недавнего времени рассматривались в качестве угрозы втягивания США, Европы и НАТО в конфликт на Украине.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что передача Киеву F-16 — приоритетный вопрос для США. Дипломат при этом не уточнил, когда именно Вашингтон осуществит первые поставки самолетов на Украину, а также не назвал страны, которые готовы отправить Киеву истребители.