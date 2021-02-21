Жители США традиционную математику сочли расистской

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Традиционный курс математики с упором на объективность и сосредоточенность на правильном ответе теперь считается расистским в штате Орегон. Власти хотят ввести новый курс «этноматематики».

Орегонский департамент образования побуждает учителей записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики. Согласно новой дисциплине, сосредоточенность на поиске правильного решения математических примеров — это проявление «идеи превосходства белой расы».

Объективность теперь считается расизмом. Если есть правильные и неправильные ответы, это уже расизм, — цитирует Fox News старшего редактора Post Millenial Либби Эммонса.

Журналист добавил, что таким образам новая программа как бы говорит, что учителя — расисты, которые сами того не осознают и не могут контролировать своё поведение. Кроме того, получается, что математика — дисциплина для белых. Эммонс считает, что так проявляется «мягкий шовинизм заниженных ожиданий».

Людям говорят, что небелые студенты не могут соответствовать заданным стандартам, так что стандарты надо менять, — резюмировал он.

В 2020 году по Соединённым Штатам прокатилась волна протестов, объединённых движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, штат Миннесота. 25 мая полицейские задержали там 46-летнего Джорджа Флойда, которого заподозрили в подделке документов. Однако при этом стражи правопорядка использовали грубый удушающий приём, и мужчина скончался, писал NEWS.ru.