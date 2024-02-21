«В США с переделанной рожей ходит»: где сейчас «убитый» летчик Кузьминов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летчик Максим Кузьминов в интерпретации ИИ

19 февраля мировые СМИ сообщили, что российский летчик Максим Кузьминов, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 для последующей передачи Вооруженным силам Украины, был найден мертвым в Испании. Что на самом деле произошло с пилотом, кто может быть причастен к его гибели, правда ли он убит или сделал пластическую операцию и живет в США — в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти летчика Кузьминова

Как сообщили СМИ, летчика Максима Кузьминова застрелили в муниципалитете Ла-Вильяхойоса. Сначала Гражданская гвардия Испании не подтвердила личность убитого. Позже правоохранители заявили, что расследование дела засекречено. По открытым данным, на теле погибшего было обнаружено 12 пулевых ранений. Предположительно, мужчина скончался 13 февраля.

Новостное агентство Eureka News на своей странице в соцсети X (Twitter), сославшись на источник в местной полиции, заявило, что расстреляли именно Кузьминова. По версии СМИ, его могли ликвидировать украинские спецслужбы.

Фото: МО Украины/Укринформ/Youtube Летчик Максим Кузьминов

Как Украина отреагировала на убийство Кузьминова

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию о смерти Кузьминова. Глава Совета национальной безопасности (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что Кузьминову предлагали остаться на Украине, где он был бы «защищен», а не уезжать в Испанию.

Как Кузьминов оказался на Украине

В августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет Ми-8, передав его ВСУ. На борту вместе с ним находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, которые хотели помешать ему и были убиты. ГУР взяло на себя ответственность за угнанный вертолет. На пресс-конференции после произошедшего Кузьминов рассказал, что получил за угон российского вертолета от украинской стороны $500 тысяч.

Как отреагировали на смерть Кузьминова в России

20 февраля на убийство летчика отреагировал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — заявил он.

Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос гибели Кузьминова не входит в повестку Кремля. По его словам, Москва не располагает данными, поступали ли соответствующие сообщения по дипломатическим каналам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Дмитрий Песков

Военкор ВГТРК Александр Сладков считает, что стоит ждать окончательного подтверждения смерти летчика и пока рано делать выводы. «Кузьминов, может, где-то в Калифорнии с переделанной рожей бродит. Пока рано радуемся. Вот когда наше официальное лицо, ответственное за его розыск и наказание, выйдет и заявит: „Дело закрыто в связи со смертью предателя“, вот тогда формально и поверим», — предположил Сладков.

Военкор Юрий Котенок также усомнился, что Кузьминов погиб. По его мнению, не стоит доверять информации Eureka News. «Предатели в любом случае долго не живут», — считает он.

Какие есть версии убийства Кузьминова

В разговоре с NEWS.ru военный аналитик Игорь Коротченко предположил, что Кузьминов мог отправиться в Испанию, так как полагал, что сможет там «безбедно существовать на гонорар» от угона.

«То, что он сделал (угнал вертолет и расстрелял или помог украинцам уничтожить других членов экипажа), — это фактически государственная измена. Поэтому многие, кто услышал о его убийстве, если он действительно был ликвидирован, воспринимают это как абсолютно справедливый и заслуженный финал», — пояснил он.

В деле о предполагаемом убийстве Кузьминова можно рассматривать три версии, считает Коротченко. «Первая — это действительно его ликвидация, вторая — криминальная разборка, учитывая, что за угон вертолета он получил деньги, и немалые. Третья — это, собственно, инсценировка, чтобы ввести в заблуждение тех, кто мог вынашивать какие-то мысли в его отношении. В таких вопросах никогда нельзя быть уверенным наверняка», — предположил собеседник.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Летчик Максим Кузьминов в интерпретации ИИ

В то же время полковник запаса ФСБ РФ подразделения «Альфа» Виталий Демидкин считает, что к смерти Кузьминова причастен Киев. «Для подобных операций гораздо проще не внедрять агента, а воспользоваться помощью местных жителей. Украинцы вполне могли действовать по такой схеме. Они неоднократно угрожали Западу неопределенными последствиями, если им не будут выделять денег», — высказал точку зрения Демидкин.

Пока неясно, имеют ли западные страны отношение к устранению Кузьминова, добавил эксперт. По его мнению, у них есть возможность проводить такие операции по всему миру, но все зависит от их потребностей: неизвестно, представлял ли Кузьминов для них «угрозу или большую ценность».

Какие будут последствия у убийства Кузьминова

Полковник Демидкин назвал убийство Кузьминова своеобразным сигналом для лиц, занявших сторону Украины, чтобы сражаться против России. «Легиону „Свобода России“ (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. — NEWS.ru) и другим перебежчикам эта смерть станет большим уроком. Особенно это касается тех, кто как-то связан с авиацией. Пусть они осознают судьбу предателя. И пусть другим тоже будет неповадно», — считает Демидкин.

Фото: МО РФ

Военкор Владислав Шурыгин сомневается, что в Испании был ликвидирован именно Кузьминов. Эксперт не исключил причастности российских спецслужб к устранению летчика. Он напомнил историю Павла Судоплатова — начальника особой группы при НКВД, который в 1930-х ликвидировал лидера украинских националистов Евгения Коновальца с помощью бомбы, замаскированной под коробку конфет.

«Я не уверен, что в Испании был убит именно вертолетчик-предатель. Может быть, это все операция прикрытия от самих украинских спецслужб. Непонятно, кто его мог убить, не хватает информации. Но если это сделали наши, то я был бы рад. Это означало бы, что у России вновь появились свои Судоплатовы», — подытожил Шурыгин.

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