В США назвали возможную цену на вакцину от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавируса на уровне $50–60. Такие расценки будут действовать для США и других стран, где наблюдается «высокий уровень дохода».
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что сильный иммунный ответ на коронавирус зафиксирован у всех 45 пациентов, которые участвуют в первой стадии испытаний на людях вакцины от COVID-19. Препарат создала американская биотехнологическая компания Moderna. В ходе клинических испытаний пациенты получили по две дозы потенциальной вакцины, у всех добровольцев выработались антитела.
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