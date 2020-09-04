В США космические системы будут создаваться с защитой от кибератак

https://static.news.ru/photo/4a4b9ba2-ef87-11ea-8de3-fa163e074e61_660.jpg Фото: United States Space Force /facebook.com

Власти США при создании космических систем намерены уделять повышенное внимание вопросам кибербезопасности. Об этом говорится в меморандуме Белого дома.

Космические системы и поддерживающая их инфраструктура, включая программное обеспечение, должны разрабатываться и управляться с учётом рисков в области кибербезопасности, — цитирует ТАСС документ.

Помимо этого, в меморандуме говорится о том, что США необходимо создавать космические системы, которые были бы способны вести непрерывное наблюдение. На операторов таких систем возлагается задача защиты от несанкционированного доступа к важнейшим функциям.

При этом речь идёт как о самих космических аппаратах, в том числе системах управления ими, так и о наземных элементах инфраструктуры. Документ указывает, что реализация этих принципов позволит повысить безопасность космических систем.

Как писал NEWS.ru, в доктрине Космических сил Соединённых Штатов Америки (КС) говорится, что в случае необходимости защитить национальные интересы они смогут прибегнуть не только к оборонительным действиям, но и перейти в наступление.

Численность личного состава Космических сил Соединённых Штатов Америки, официально созданных 20 декабря 2019 года, составляет около 16 тысяч человек, передают представители Минобороны США.