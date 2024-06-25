В Сингапуре мужчина скончался после выигрыша в казино LT: в Сингапуре мужчина выиграл в казино 350 млн рублей и умер от инфаркта

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В Сингапуре игрок сорвал джекпот на $4млн (почти 350 млн рублей) в казино Marina Bay Sands Casino и скончался, сообщает издание Lokmat Times. Отмечается, что у него произошел инфаркт на нервной почве.

Как сообщается, мужчина так разволновался от радости, что у него случился инфаркт. В этот момент вокруг уже собрались сотрудники казино и другие игроки, чтобы поздравить его. Прибывшие на место врачи реанимировать мужчину не смогли.

Ранее стало известно, что в США жителю Орегона, который объявил себя победителем лотереи Powerball, отказались выдать приз в $1,3 млрд (120 млрд рублей). Организаторы игры объяснили свое поведение тем, что хотят точно удостовериться в его личности.

Ранее жительница Великобритании визажистка Николь Макриганнис была близка к получению безвозмездных ежегодных выплат, но проиграла в лотерее, выбрав неправильные номера в билете. Она призналась, что маниакально смеялась и плакала, когда узнала о проигрыше. В случае успеха она могла получать следующие 30 лет «зарплату» в 120 тысяч фунтов стерлингов в год (около 14 млн рублей). Девушка выбрала несколько случайных номеров, но оказалось, что все они были на одну цифру больше, чем выигрышная комбинация.