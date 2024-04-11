Победителю лотереи не хотят отдавать 120 млрд рублей Победителю лотереи отказались отдавать $3 млрд в штате Орегон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США человеку из штата Орегон, который объявил себя победителем лотереи Powerball, отказались выдать приз в 1,3 миллиарда долларов (120 миллиардов рублей), пишет People. Организаторы игры объяснили свое поведение тем, что хотят точно удостовериться в его личности.

Устроители лотереи рассказали, что игрок, который утверждает, что сорвал огромный джекпот 6 апреля, уже обратился к ним, однако денег пока не получит. Подробности о будущем миллиардере они пока не разглашают.

Это беспрецедентный джекпот для лотерей штата Орегон. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы точно установить победителя перед вручением денег. Это займет какое-то время, — сказали они.

Ранее жительница Великобритании визажистка Николь Макриганнис была близка к получению безвозмездных ежегодных выплат, но проиграла в лотерее, выбрав неправильные номера в билете. Она призналась, что маниакально смеялась и плакала, когда узнала о проигрыше. В случае успеха она могла получать следующие 30 лет «зарплату» в 120 тысяч фунтов стерлингов в год (около 14 млн рублей). Девушка выбрала несколько случайных номеров, но оказалось, что все они были на одну цифру больше, чем выигрышная комбинация.

До этого в Великобритании 69-летнюю жительницу Лондона после целой серии побед в лотереях заподозрили в мошенничестве. Сейчас она не может получить полагающиеся деньги за последний розыгрыш и считает ситуацию отвратительной и позорной.