В Шотландии завод по производству виски принял на работу собаку

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Кокер-спаниеля Рокко устроили на работу на завод по производству виски Grant's Whisky в Шотландии. Собака получила должность инспектора по бочкам. Рокко должен будет определять по запаху качество древесины и то, насколько она пригодна для хранения спиртного, сообщает Express.

Собака будет делать обход территории завода и проверять помещения на предмет странного запаха. Бренд-директор Крис Вуфф пояснил, что многие винодельни используют на производстве механические «носы». Компания Grant's Whisky решила задействовать для контроля качества древесины нос пса, обоняние которого в 40 раз сильнее человеческого.

Годовалая собака полгода тренировалась у эксперта Стюарта Филлипса в Уэльсе на специальном полигоне с несколькими бочками завода. Работники предприятия оборудовали для животного питомник. Руководитель группы Лиэнн Ноубл составляет для пса график, тренирует его и кормит.

Ранее из Белого дома выселили двух немецких овчарок, принадлежащих американскому лидеру Джо Байдену. Это произошло после того, как трёхлетний пёс по кличке Мейджор укусил сотрудника службы безопасности. Собаку взяли из приюта, и такое агрессивное поведение для неё не редкость. Другому псу по кличке Чемп уже около 13 лет.