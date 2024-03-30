В Сети обсуждают свадьбу сиамских близнецов Хенсел: смогут ли они родить

Фото: Социальные сети

Эбби и Бриттани Хенсел

В марте 2024 года стало известно, что одна из сиамских близнецов Хенсел, Эбигейл, вышла замуж в США. Она поделилась снимками со свадьбы в соцсетях. Кто ее супруг, что еще известно об Эбигейл и ее сестре Бриттани, может ли у них родиться здоровый ребенок — в материале NEWS.ru.

Что известно о сиамских близнецах Хенсел

Эбигейл и Бриттани Хенсел родились 7 марта 1990 года. Родители и медперсонал были шокированы, увидев сиамских близнецов с одним телом на двоих, потому что УЗИ во время беременности их матери отклонений не выявило. Как предположили врачи, девочки должны были погибнуть в течение первых 24 часов, однако дети выжили.

Хенсел стали известны на весь мир после того, как в 1996 году появились на «Шоу Опры Уинфри» и на обложке Life Magazine. В 2000-х американские телеканалы снимали про них шоу: девушки вели достаточно активную и типичную для их ровесников жизнь. Они окончили обычную школу и колледж наравне с другими ребятами, путешествовали с друзьями по Европе, получили водительские права.

Сейчас они преподают в школе математику, и дети их обожают. Сестры объясняют предмет по-разному, умеют находить подход к ученикам, которые не боятся идти к близнецам за советом.

Фото: Социальные сети Эбби и Бриттани Хенсел

Как одна из сестер Хенсел вышла замуж

Сиамские близнецы пропали из медийного поля около 14 лет назад. О них вновь заговорили в марте 2024-го, когда Эбигейл показала фото со свадьбы с Джошем Боулингом. Оказалось, что она узаконила отношения в 2021 году, но предпочла это не афишировать.

Муж Эбби — медбрат в хосписе и ветеран армии США. Юридически он женат только на одной сестре, но ее сиамский близнец Бриттани проживает вместе с ними в родном штате девушек Миннесоте. Свадьба прошла в узком кругу близких Эбигейл и Джоша. На ней даже присутствовала маленькая дочь Боулинга, которая успела подружиться с новой женой папы и ее сестрой.

В свободное время они любят кататься на мотоциклах, ходить в походы и есть мороженое.

В чем особенность сестер Хенсел

У Хенсел две головы с отдельными шеями и одно тело на двоих: по две конечности, два позвоночника, два желудка, два сердца, три легких и три почки, но одна печень, общая кровеносная и репродуктивная системы. Эбби контролирует правую сторону тела, а Брит — левую. Когда кто-то касается руки одной из девушек, другая этого не чувствует.

Несмотря на вышесказанное, сестры могут делать многое, как один человек: например, играть на пианино, кататься на велосипеде и даже водить автомобиль — одна отвечает за педаль тормоза, другая контролирует газ и переключатели со своей стороны.

Хоть Хенсел и живут в одном теле, они очень разные. Как рассказывали сами девушки в одном из документальных фильмов, Эбби любит быть дома, не боится высоты и обожает кофе. Брит предпочитает ходить на вечеринки, старается избегать возвышенностей и к любимому напитку сестры равнодушна. У них бывает разная температура тела, болеть они тоже могут по отдельности. Когда сестры не сходятся во мнении, то подкидывают монетку или спрашивают совет у родителей.

Врач — невролог-психотерапевт Ваган Саркисян в разговоре с NEWS.ru предположил, что американки умеют находить компромиссы. «Судя по тому, что сестры Хенсел адаптированы к миру и живут полноценной жизнью, у них нет психических нарушений. Они вынуждены делить одно тело на двоих и, вероятнее всего, полностью его приняли», — считает он.

Родители отказались разделять Эбигейл и Бриттани в детстве, потому что при подобных операциях или выживет только один ребенок, или погибнут оба: врачи не дают никаких гарантий.

Но, даже если бы операция прошла успешно, сестры остались бы прикованы к инвалидным креслам: у них было бы по одной руке и одной ноге, рассказывали обследовавшие Хенсел медики журналу Time. Родителям Хенсел удалось вырастить девушек полноценными членами общества, счастливыми и самостоятельными.

Фото: Социальные сети Эбби и Бриттани Хенсел

Могут ли у сиамских близнецов Хенсел родиться дети

В документальном фильме «Связаны на всю жизнь», который вышел в 2000-х, мама девушек Пэтти Хенсел рассказала, что ее дочери хотят когда-нибудь иметь детей. По ее словам, у них нет проблем с репродуктивной системой. «Да, мы будем мамами, — подтвердила тогда Бриттани. — Но мы еще не думали об этом».

Планируют ли сестры родить ребенка в ближайшем будущем, неизвестно. Саркисян отметил, что, поскольку у близнецов общая кровеносная и репродуктивная системы, а их ДНК идентичны, малыш получит двух биологических матерей.

«Здесь есть вопросы юридические, морально-этические и философские. Несмотря на то что паспорта у сестер разные и они разные личности, определить, чей это будет ребенок, невозможно», — считает врач.

По его мнению, так как девушки контролируют разные стороны собственного тела, нельзя сказать, кто из них получает удовольствие при половом акте и кто будет чувствовать боль при родах. «Возможно, есть разделение зон чувствительности, а возможно, и нет. Без обследования трудно сказать», — добавил Саркисян.

Врач — психотерапевт-нейрофизиолог Сергей Нурисламов допустил, что сестры Хенсел могут родить совершенно здорового ребенка. «Сиамские близнецы — это не результат генетической патологии. Просто оплодотворенная яйцеклетка разделилась не полностью, и поэтому девушки родились сросшимися. Поэтому их ребенок может быть совершенно здоров», — предположил он.

Фото: Социальные сети Эбби и Бриттани Хенсел

Самые известные сиамские близнецы в истории, ставшие родителями

Сиамские близнецы редко выживают после рождения. Однако в истории встречались случаи, когда такие сестры заводили семьи и рожали детей.

Например, Роза и Жозефа Блажек из Богемии (ныне — территория Чехии. — NEWS.ru), родившиеся в 1878 году, были сросшимися в области таза. Родители дали им образование, сестры брали уроки музыки и танцев: каждая могла вальсировать с отдельным партнером.

Роза вышла замуж за немецкого офицера и родила от него здорового малыша Франца. При этом у сестер были общие наружные половые органы, и Жозефе пришлось уступить сестре, когда та захотела забеременеть. Когда малыш появился на свет, обе его кормили.

У братьев Чанга и Энга Банкеров, тела которых срослись в области грудной клетки, также были дети. Сиамские близнецы родились в 1811 году, работали в цирке, содержали ферму и прожили достаточно долго. Оба были женаты, у Чанга было 10 детей, у Энга — 11.

Читайте также:

Питается на помойке: как пенсионер скопил сотни тысяч евро и купил 10 домов

Маркиза-разлучница Роуз Хэнбери: что известно о любовнице принца Уильяма

Раскрыты подробности личной жизни сиамских близнецов из США