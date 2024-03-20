Увела мужа у близкой подруги? Что известно о любовнице принца Уильяма

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Страсти вокруг королевской семьи Великобритании не утихают. Вероятная любовница принца Уильяма впервые прокомментировала слухи об их романе. Через своих адвокатов она передала общественности, что все разговоры ложные, а домыслы о ее отношениях с наследником престола «абсолютно не соответствуют действительности». Кто такая маркиза Роуз Хэнбери, что связывает ее и ее мужа с королевской семьей и почему Кейт Миддлтон ее недолюбливает — в материале NEWS.ru.

Что за скандал в королевской семье

Британская принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не показывается на публике уже более двух месяцев. Ранее она перенесла операцию на брюшной полости и находилась в больнице, но ее отсутствие слишком сильно затянулось и стало поводом для слухов. В Сети появилось множество подозрений, что дело вовсе не в проблемах со здоровьем. По версии западных СМИ, герцогиня Кембриджская решила уйти в тень из-за возможной измены супруга, принца Уэльского Уильяма.

На прошлой неделе американский телеведущий Стивен Кольбер подлил масла в огонь. 12 марта он предположил в эфире своего шоу, что исчезновение принцессы Кейт связано с предполагаемым романом Уильяма и бывшей модели Роуз Хэнбери, более известной как маркиза Чамли.

«Королевство встревожено исчезновением Кейт Миддлтон. Что ж, теперь интернет-сыщики предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с романом ее мужа и будущего короля Англии Уильяма», — сказал Кольбер в эфире вечернего шоу. Он также отметил, что Сара Роуз Хэнбери является старым другом королевской семьи и состоит в браке с близким приятелем принца Уильяма Дэвидом Чамли, графом Роксэвиджем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Кейт Миддлтон и принц Уильям

Еще больше подозрений возникло после хвалебной статьи британской газеты The Independent о маркизе Чамли. В британском обществе эти события связали между собой.

Бывший сотрудник королевского дворца сообщил, что повышенное внимание к маркизе Чамли не может не тревожить придворных.

«Для дворца это очень досадно и некстати, но во всплеске слухов об измене нет ничего удивительного, — сказал он в беседе с Daily Beast. — Что еще должны были подумать люди, если [Кейт] рассылает фото без обручального кольца?»

Как маркиза Чамли ответила на обвинения

Слухи о романе принца Уильяма с маркизой Чамли продолжаются уже очень давно. Об их предполагаемой любовной связи стали говорить еще в 2019 году. Официально эти сообщения никак не комментировались. Наконец по их поводу высказалась сама маркиза, но не лично, а через своих адвокатов. Она заявила, что домыслы о ее отношениях с наследником престола «абсолютно не соответствуют действительности».

«Слухи — полная ложь», — сказал представитель британской аристократки.

Чем прославилась маркиза Чамли до замужества

39-летняя Роуз Хэнбери родилась в аристократической семье, а ее бабушка со стороны мамы леди Элизабет с детства дружила с королевой Елизаветой II и ее сестрой принцессой Маргарет и даже присутствовала на свадьбе Елизаветы в качестве подружки невесты. Роуз в юности проводила досуг на светских мероприятиях в компании других представительниц британского высшего света. Например, одной из ее подружек была дочь нынешней королевы Великобритании Камиллы Паркер-Боулз — Лора.

Хэнбери даже успела поработать моделью, но это дело ей быстро наскучило. Поэтому девушка решила занять себя политикой и начала с должности ассистента теневого министра по вопросам образования Майкла Гоува. Тогда же впервые появились слухи о любовных похождениях молодой аристократки — возможный роман с принцем Уильямом далеко не единственный, который ей приписывают.

Фото: Социальные сети Роуз Хэнбери

В 2005 году она уже работала секретарем у премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Согласно придворным сплетням, у них была любовная связь, которой не помешала и значительная разница в возрасте. Тогда вся британская общественность так же, как и сегодня, была занята обсуждением ее имени и происхождения. Но и повод в тот раз был более весомый — в прессе распространилась фотография Хэнбери с главой правительства, на которой девушка была в купальнике.

Тайны личной жизни маркизы Чамли

Свою личную жизнь Роуз никогда не удавалось скрывать от любопытных журналистов. Одним из ее бойфрендов был лорд Джон Сомерсет — младший сын 11-го герцога Бофорта. Джон был старше ее на 20 лет, к тому же женат, но потерял голову от любви и даже готов был бросить жену и сделать предложение молодой пассии. Но Хэнбери оказалась этому не особо рада, и их роман быстро закончился.

В 2009 году Роуз вышла замуж за режиссера Дэвида Роксэвиджа — седьмого маркиза Чамли, который старше ее на 24 года. Причем девушка пошла под венец уже будучи беременной. Муж обеспечил Роуз титул маркизы Чамли и перевез ее в Норфолк, где пара поселилась в старинном родовом гнезде — замке Хоутон-Холл. В их имении 106 комнат, оно в несколько раз больше, чем Анмер-Холл — особняк принца и принцессы Уэльских, подаренный Уильяму и Кейт королевой Елизаветой. У Роуз и Дэвида сейчас трое детей.

Что связывает семейство Чамли с Кейт и Уильямом

Оказывается, Роуз — близкая подруга Кейт. Живя по соседству в графстве Норфолк, две женщины довольно тесно общались, имея много общего. Обе принадлежат к высшей британской знати, примерно одного возраста, воспитывают маленьких детей. Однако в 2019 году издание The Sun опубликовало материал, в котором утверждалось, что Миддлтон поссорилась с маркизой. Сначала пресса считала причиной охлаждения отношения принцессы со скандально известной снохой Меган Маркл.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Роуз Хэнбери в представлении ИИ

Позже придворные и пресса заметили, что Роуз Хэнбери больше не появляется в окружении Кейт. Тогда в англоязычном интернете появился слух, что принц Уильям изменил жене с маркизой, после чего принцесса выдвинула супругу ультиматум: либо их брак, либо Роуз Хэнбери.

Местные СМИ отмечали, что принцесса Уэльская больше не желает видеть Роуз, которая стала ее соперницей. The Sun сообщила, что Уильям пытался их помирить, но у него ничего не получилось. Через несколько часов издание удалило материал. С тех пор британские таблоиды обходят эту тему стороной.

Авторы материалов о романе между Уильямом и Роуз утверждают, что чувства между ними вспыхнули во время беременности Кейт третьим ребенком. Принц якобы часто навещал маркизу, а Кейт об этом узнала и потребовала прекратить встречи, а также вычеркнуть супругов Чамли из их круга общения. Дворец эту информацию опровергает и готовит иск против издания In Touch, распространившего, по словам Уильяма, ложную информацию о его измене.

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