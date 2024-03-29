Раскрыты подробности личной жизни сиамских близнецов из США Мужем сиамских близнецов Хенсел стал ветеран ВС США

Фото: Социальные сети

Эбби и Бриттани Хенсел

Прославившиеся в конце 90-х сестры Эбби и Бриттани Хенсел, как выяснило издание Daily Mail, еще в 2021 году связали свою жизнь с 33-летним Джошем Боулингом, медбратом и ветераном армии США. Журналисты обнаружили в Сети фотографии со свадьбы необычного союза.

Выяснилось, что официально брак был заключен только с одной девушкой — Эбби Хенсел. У сестер-близнецов общее тело, все их органы ниже пояса, включая кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы, являются общими.

На церемонии, которая, согласно публикациям в соцсетях, состоялась еще в 2021 году, близнецы были одеты в свадебное платье без рукавов с кружевной отделкой, а жених был одет в серый костюм. На видео, предположительно снятом одним из гостей, видно, как близнецы и жених танцуют во время праздничного застолья.

Девушки стали известны в конце 90-х годов. Когда они были в подростковом возрасте, канал TLC снял о них документальный фильм, а телеведущая Опра Уинфри пригласила на свое шоу. Уже тогда девочки говорили, что планируют завести семью. На страницах Джоша Боулинга можно увидеть, что супруги воспитывают дочь. Сам отец семейства работает в хосписе.

Ранее в столице Нигерии Абудже были успешно прооперированы сестры Мерси и Годнесс Эде, которые родились сросшимися в районе грудной клетки и брюшной полости. Операцию проводила группа врачей и медперсонала, состоящая из 78 человек. На то, чтобы разлучить близнецов, потребовалось 13 часов, их восстановление заняло около шести недель.