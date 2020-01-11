https://static.news.ru/photo/39c94e94-354e-11ea-8239-fa163e074e61_660.jpg Фото: NatHospital_ABJ/twitter.com

Две сестры Мерси и Годнесс Эде, которые родились сросшимися в районе грудной клетки и брюшной полости, успешно прооперированы в столице Нигерии Абудже. Об этом сообщил представитель Национального госпиталя доктор Тайо Хааструп.

Он рассказал, что операцию проводила группа врачей и медперсонала, состоящая из 78 человек. На то, чтобы разлучить близнецов, потребовалось 13 часов. Руководил бригадой специалистов детский хирург Эммануэль Амех. Девочек, которые стали любимицами всей больницы, уже выписали. Восстановление заняло около шести недель, сообщил телеканал CNN.

Сёстры родились в августе 2019 года, но операцию не провели раньше, потому что в Нигерии не было необходимого оборудования. Чтобы зашить открытые части грудной клетки сестёр, пластические хирурги использовали искусственно выращенную кожу. К тому же, прежде чем разделять близнецов, медики должны были понять, смогут ли они жить независимо друг от друга. Мерси и Годнесс делили одну на двоих печень и диафрагму, но остальные органы поражены не были.

Операция по разделению близнецов состоялась в ноябре прошлого года, но врачи не хотели заявлять об успехе, пока не убедились, что осложнений удалось избежать. Хааструп отметил, что результатом работы команды, состоящей только из нигерийцев, гордится вся страна. Представитель больницы подчеркнул, что дорогостоящая операция была проведена бесплатно, ведь родители Мерси и Годнесс — простые работяги и не смогли бы заплатить за неё несколько тысяч долларов.

Как писал NEWS.ru, ранее во французском Лионе врачи успешно разделили сиамских близнецов, родившихся в Камеруне 6 ноября 2018 года.