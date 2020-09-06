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В Саудовской Аравии трёх сторонников ИГ приговорили к смерти

16:30, 06 сентября 2020

В Саудовской Аравии к смерти приговорили трёх боевиков, которые являются сторонниками ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация). Соответствующее решение принял Уголовный суд страны.

Отмечается, что к смертной казни боевиков приговорили не только за поддержку террористической организации, но и за планирование нападения на сотрудников органов правопорядка.

Экстремисты намеревались организовать взрывы полицейских участков в саудовском городе Джидда, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Как ранее писал NEWS.ru, в пяти регионах РФ в результате спецоперации, проведённой ФСБ, задержаны финансисты ИГ.

Задержанные — граждане РФ, причастные к деятельности преступников, ранее уже осуждённых за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии.

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