В Раде рассказали, почему Киев не восстанавливает Бучу Депутат Рады Дубинский: Киев не восстанавливает Бучу для поддержания «картинки горя»

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обвинил украинское правительство в том, что оно намеренно не восстанавливает город Буча за счет бюджетных средств, стремясь сохранить «образ страдания» для Запада с целью облегчения запроса о помощи. Дубинский заявил, что визиты иностранных гостей в Бучу и Ирпень и их речи выглядят «очень красиво».

Однако, по его словам, государство так и не отремонтировало ни одного дома в этих населенных пунктах. Депутат назвал это «перевернутыми потемкинскими деревнями» — витринами страдания. Дубинский утверждает, что правительство проявляет «фальшивое сочувствие и помощь» перед западными партнерами, а все выполненные ремонтные работы были осуществлены местными жителями и мэрами на добровольной основе.

Владимир Зеленский ранее в пятницу посетил Бучу с президентом Молдавии Майей Санду, премьерами Словакии Эдуардом Хегером, Словении Робертом Голобом и Хорватии Андреем Пленковичем.

В апреле 2022 года Минобороны РФ заявляло, что все фотографии и видеоматериалы, опубликованные украинскими властями и якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военных в Буче, являются «провокацией». Ведомство подчеркивало, что во время контроля над населенным пунктом со стороны РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.