В Полтаве в двух кафе сработали взрывные устройства

https://static.news.ru/photo/943f0294-c377-11ea-ab25-fa163e074e61_660.jpg Фото: police.polt/facebook.com

В здания двух кафе в украинской Полтаве были брошены два взрывных устройства. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Отмечается, что оба инцидента произошли 11 июля. По предварительной информации, взрывались петарды, пострадавших не оказалось.

В одном из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался... В этот же день по улице Октябрьская на рынке в помещении кафе неизвестный бросил предмет, похожий на петарду, — цитирует сообщение полиции РИА Новости.

На месте работают следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют все обстоятельства происшествий. По факту может быть возбуждено дело по статье «Хулиганство» с наказанием до семи лет лишения свободы.

Ранее в Киеве возле офиса депутата Верховной рады и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошёл взрыв. Вначале были слышны националистические лозунги, а затем прогремел взрыв. Полиция успела задержать двух человек. Остальные, бросая файеры, смогли убежать, писал NEWS.ru.