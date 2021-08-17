В победе талибов в Афганистане увидели признаки заговора

Захват движением «Талибан» (запрещено в России) власти в Афганистане выглядит как результат хорошо спланированного заговора внутри администрации беглого президента Исламской Республики Ашрафа Гани. Об этом NEWS.ru заявил неназванный афганский политический источник, указав на странности стремительного продвижения группировки в ряде провинций страны.

Сдача Герата, Джаузджана и Балха в Афганистане выглядит как результат хорошо спланированного заговора, обратил внимание собеседник NEWS.ru.

Например, в Герате верхушка народного ополчения, полиции и военных в определённое время была направлена в армейский гарнизон, где они попали в окружение талибов, — пояснил источник.

По его словам, в Джаузджане и Балхе действовали несколько другие, но похожие схемы.

Собеседник NEWS.ru заявил, что если в прошлом боевики просто давали гарантии безопасности, то теперь, после вывода сил США, «Талибан» может обещать лояльность и высокую должность в рамках новой государственной системы.

Быстрая победа группировки породила множество версий о тайной сделке между Америкой, «Талибаном» и его внешним покровителем Пакистаном. Эксперты предполагают, что администрация Джо Байдена могла просто делегировать ответственность за сложившуюся ситуацию Исламабаду, передав афганскую арену под его внешнее управление. Тем более что команда главы Белого дома с самого начала пыталась выстроить рабочие отношения с пакистанской стороной, вовлекая её в процесс урегулирования.