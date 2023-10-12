В Париже расследуют возможное отравление Марины Овсянниковой

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Во Франции начали расследование из-за возможного отравления бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, сообщает Le Figaro. По информации издания, Овсянникова 12 октября обнаружила у своей входной двери неизвестный порошок, после этого она пожаловалась на недомогание.

Женщина уверена, что ее отравили. Прокуратура Парижа на основании ее жалоб начала расследование, взяты пробы из квартиры, где проживает Овсянникова.

4 октября Басманный суд Москвы признал Овсянникову виновной в распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Журналистку заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Она скрывается в одной из европейских стран и находится в международном розыске. Суд также лишил Овсянникову права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов информационно-телекоммуникационных сетей. Ограничение будет действовать в течение четырех лет.

Актриса Яна Поплавская, комментируя приговор экс-сотруднице Первого канала, заявила, что той не давала покоя «геростратова слава». По словам артистки, журналистка стала жертвой собственных амбиций, пытаясь стать известной.

В марте 2022 года Марина Овсянникова ворвалась в студию программы «Время» без согласования с руководством. За спиной у ведущей Екатерины Андреевой она развернула плакат с надписями на русском и английском языках, дискредитирующими Вооруженные силы РФ. Позднее журналистка была задержана, в отношении нее был составлен административный протокол за организацию несогласованного публичного мероприятия.