Бывшего редактора Первого канала приговорили к 8,5 года колонии Экс-журналистка Первого канала Овсянникова получила 8,5 года колонии заочно

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Басманный суд Москвы признал бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову виновной в распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах России, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Журналистку заочно приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Она скрывается в одной из европейских стран и находится в международном розыске.

Суд также лишил Овсянникову права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов информационно-телекоммуникационных сетей. Ограничение будет действовать в течение четырех лет.

С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

В марте 2022 года Марина Овсянникова ворвалась в студию программы «Время» без согласования с руководством. За спиной у ведущей Екатерины Андреевой она развернула плакат с надписями на русском и английском языках, дискредитирующими Вооруженные силы РФ. Позднее журналистка была задержана, в отношении нее был составлен административный протокол за организацию несогласованного публичного мероприятия.

В июле 2022 года Овсянникова провела одиночный пикет напротив Кремля с плакатом о гибели детей, за это и было возбуждено дело о фейках. Свои поступки журналистка объяснила в том числе стыдом за предыдущую работу.