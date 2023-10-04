«Тварь дрожащая»: Поплавская прокомментировала суд над Овсянниковой Поплавская назвала Овсянникову жертвой собственных амбиций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале прокомментировала приговор экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой, которой дали 8,5 лет тюрьмы, сообщив, что женщине не давала покоя «геростратова слава». По словам артистки, журналистка стала жертвой собственных амбиций, пытаясь стать известной.

Совершив свой идиотский поступок на Первом канале, она рассчитывала на всемирную славу и думала, что все сойдет с рук. Очень быстро про нее забыли, и она, стараясь подогреть остывающую «славу», устроила акцию с откровенными фейками. «Тварь я дрожащая или право имею?» Да конечно, тварь дрожащая и не более. Для них люди по сути перестают быть значимы. Значимо только собственное «я». За это «я» они и расплачиваются, — заявила Поплавская.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы признал бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову виновной в распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах России. Журналистку заочно приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Она скрывается в одной из европейских стран и находится в международном розыске.

Суд также лишил Овсянникову права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов информационно-телекоммуникационных сетей. Ограничение будет действовать в течение четырех лет.

В марте 2022 года Марина Овсянникова ворвалась в студию программы «Время» без согласования с руководством. За спиной у ведущей Екатерины Андреевой она развернула плакат с надписями на русском и английском языках, дискредитирующими Вооруженные силы РФ. Позднее журналистка была задержана, в отношении нее был составлен административный протокол за организацию несогласованного публичного мероприятия.

В июле 2022 года Овсянникова провела одиночный пикет напротив Кремля с плакатом о гибели детей, в связи с чем и было возбуждено дело о фейках. Свои поступки журналистка объяснила в том числе стыдом за предыдущую работу.