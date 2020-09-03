В ОЗХО предложили помощь любой из сторон в ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/6caabff0-edea-11ea-b966-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова оказать помощь любой стране-участнице в ситуации с отравлением российского оппозиционного блогера Алексея Навального.

ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова помочь любому государству-участнику, которое может запросить помощь, — приводит ТАСС слова главы ОЗХО Фернандо Ариаса.

Он отметил, что заявления об отравлении российского оппозиционера «вызывают серьёзную обеспокоенность».

Ранее NEWS.ru сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал срочно начать «полное и прозрачное расследование» отравления Навального.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам. К этому времени он впал в кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Позже правительство Германии официально объявило, что Навальный стал жертвой нападения с использованием отравляющего вещества «Новичок».