В ООН высказались об убийстве журналиста «Известий» ООН призвала расследовать убийства журналистов после гибели военкора Еремина

Фото: Evan Schneider/inHua/Global Look Press

ООН выступает против убийства журналистов, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина. По его словам, все подобные случаи должны быть полностью расследованы.

Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они должны быть полностью расследованы, — сказал Хак.

Ранее сообщалось, что Общественная палата (ОП) России будет ходатайствовать о награждении погибшего в зоне СВО журналиста «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Член ОП РФ Александр Малькевич рассказал, что коллеги 42-летнего военкора потрясены произошедшим. Он напомнил, что Еремин с первых дней спецоперации работал в зоне боевых действий, был автором сильных и пронзительных репортажей.

До этого стало известно, что военный корреспондент «Известий» погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.