В ООН рассказали о жертвах среди мирного населения Украины
ООН: с начала спецоперации ВС РФ на Украине погибли 516 мирных жителей
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:50, 09 марта 2022
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что, по их подсчётам, в ходе спецоперации ВС РФ на Украине погибло не менее 516 человек, из них 37 — дети, еще 908 были ранены. Большего всего пострадавших зафиксировано на территории Донецкой и Луганской областей, там погибли 111 человек и 462 раненых.
Большинство мирных жителей пострадали в результате ударов оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары, — отмечается в отчёте ООН.
Также сообщается, что точное число пострадавших может оказаться больше из-за отсутствия полной информации из зон боевых действий.
Реальное число пострадавших может быть значительно больше, особенно на контролируемой Украиной территории, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения, — сообщают представители ООН.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве знают о статистике ООН по потерям гражданского населения на Украине, однако он усомнился в достоверности этих данных. Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило о 1335 жертвах среди гражданского населения страны, среди которых 474 убитых и 861 раненый.