В ООН предупредили о дефиците еды в мире

https://static.news.ru/photo/9ed7b268-707a-11eb-84b8-96000091f725_660.jpg Фото: Florian Bachmeier/imagebroker.com/Global Look Press

В ООН предупредили, что люди из бедных стран рискуют столкнуться с дефицитом продуктов питания. В организации отметили, что причиной такой ситуации может послужить кризис из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Спецпосланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата отметила, что в этом году еда во многих странах стала дороже, а в некоторых странах — и вовсе недоступной для людей с малым достатком. Она добавила, что у многих из-за кризиса закончились не только деньги, но и продуктовые запасы, из-за чего часть населения планеты голодает.

По прогнозам Калибата, борьба с COVID-19 и его экономическими последствиями может занять минимум пять лет. Она также заявила, что необходимо удерживать цены на низком уровне и поддерживать доступность продуктов для людей. В противном же случае это может привести не только к дефициту еды, но и к новым смертям, передаёт The Guardian.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут вырасти цены на электронику. Причиной этому способен послужить дефицит чипов, вызванный замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса, ростом спроса и торговыми войнами. Однако всё это может оказаться лишь временным явлением.

С начала года в РФ цены на электронику выросли на 5–20% в зависимости от типа товара. Это связано, по мнению специалистов, с дефицитом основных комплектующих. Также о дефиците чипов сообщили и иностранные производители, включая работающие в США компании Ford, Honda, Fiat Chrysler. Все они планируют сократить производство в связи с проблемами из-за поставок микросхем.