В НАТО выступили против дипломатического решения конфликта на Украине Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: НАТО противится дипломатическому решению на Украине

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Ряд западных стран — союзников Украины не заинтерсованы в дипломатическом разрешении происходящего там конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в ходе очередного заседания совета организации. Он также отметил, что вместе с тем среди политических сил Евросоюща существует «все больше здравомыслия» относительно того, «насколько дорого» Европе обходится «оголтелая русофобия». Слова Буякевича приводит РИА Новости.

Констатируем, что на текущем этапе ряд стран Запада из числа внешних кураторов киевского режима не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации. <...> Неслучайно натовские страны продолжают наводнять Украину вооружениями, в том числе техникой, для работы с которой недостаточно компетенции бойцов украинских формирований и требуются целые команды «инструкторов» и иностранных наёмников, — заявил российский представитель.

По его словам, с начала спецоперации России на Украине американские военные «активно включились в планирование и даже руководство боевыми действиями. Буякевича предположил, что задачами так называемого коллективного Запада там стало «апробировать технику и натовские стандарты в боевых условиях против российского оружия».

Он также упомянул, что в числе политических сил Запада проявляется «все больше здравомыслия» относительно дороговизны для Европы «оголтелой русофобии и слепой поддержки киевского режима. Представитель РФ, в частности, вспомнил о «решительных возражениях» Евросоюза относительно выделения Киеву новых ассигнований в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала CNN, что Украина готова к переговорам с Россией, но с «другой Россией». Глава государства уточнил, что «другая Россия» должна быть якобы действительно готова к миру. Он добавил, что в качестве президента страны он «не закрывал дверь» для переговоров.

В свою очередь представитель Государственного департамента США Нед Прайс ранее заявил, что Вашингтон хочет увидеть от России готовность к переговорам с Украиной. Дипломат отметил, что Москва должна подкрепить делами заявления о том, что российская сторона готова к мирному урегулированию конфликта.