В НАТО подтвердили предложение созвать Совет Альянса с Россией в январе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ созвать заседание Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января. Таким образом он официально подтвердил предложение Альянса провести переговоры во время встречи Военного комитета НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы объединения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия — НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи, — сказали там.

Ранее турецкое информационное агентство «Анадолу» со ссылкой на осведомлённые источники в Североатлантическом альянсе сообщило, что заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января, однако официально никаких комментариев на тот момент не было.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.