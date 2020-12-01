В НАТО назвали второго после РФ противника Альянса

https://static.news.ru/photo/3a5257c2-33d4-11eb-924e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты НАТО подготовили доклад о необходимости реформирования организации. В документе утверждается, что Китай в ближайшие десять лет станет вторым после России противником Альянса и для противодействия ему необходимо создать ряд особых структур.

Генсек военной организации Йенс Столтенберг представит доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре» на видеоконференции с участием министров иностранных дел 1 декабря, сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах.

Эксперты Альянса в документе рекомендуют создать структуры, задачей которых будет обеспечение технического превосходства стран НАТО над Китаем и защита государств военного блока от экономической экспансии Пекина.

В сентябре госсекретарь США Майк Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для Вашингтона в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он также сравнил отношения Соединённых Штатов и КНР с временами холодной войны.

Ранее генсек КНР Си Цзиньпин во время встречи с армейским командованием обратился к военнослужащим страны с призывом «не бояться смерти и готовиться к победам», передавал NEWS.ru. Китайский лидер также призвал вооружённые силы акцентировать внимание на подготовке к участию в настоящих боевых действиях.