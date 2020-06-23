В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/0591bf44-b57d-11ea-8a90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Молдавии продлили режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения до 15 июля. В стране режим ЧП, введённый из-за коронавируса, был отменён 15 мая, за исключением работы медучреждений.

Продлевается режим чрезвычайного положения в области здравоохранения на территории всей Молдавии до 15 июля 2020 года, с возможностью его продления в зависимости от эволюции эпидемиологической ситуации, — цитирует РИА Новости сообщение правительства Молдавии.

В Молдавии по-прежнему запрещены массовые культурные мероприятия и занятия в учебных заведениях, жители обязаны носить маски в закрытых общественных местах и транспорте. Авиасообщение республика возобновила с 15 июня.

Всего в Молдавии было зарегистрировано 14 714 случаев коронавируса, 490 человек от инфекции скончались.

Как писал NEWS.ru, анонсирован очередной этап снятия введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений в Великобритании. С 4 июля в стране вновь откроются рестораны, пабы, кинотеатры и музеи. Премьер-министр страны Борис Джонсон добавил, что с этой даты любые две семьи могут собираться вместе в любой обстановке, на улице или в помещении, но при этом не рекомендовал встречу нескольких семей.

Кроме того, Джонсон призвал там, где это возможно, соблюдать дистанцию в два метра. Премьер заявил, что с 4 июля также смогут открыться музеи, кинотеатры, библиотеки, кемпинги и детские площадки под открытым небом с условиями соблюдения всех мер предосторожности. Но маникюрные салоны, спортзалы и бассейны пока останутся закрыты, поскольку «мы не можем отменить все ограничения одновременно».