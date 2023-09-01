В мире выросла заболеваемость COVID-19 ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 38% за 28 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мире выросла заболеваемость COVID-19 на 38% за 28 дней, сказано в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ. По данным организации, за период с 24 июля по 20 августа было зарегистрировано около 1,5 млн новых случаев заражения и более 2 тыс. смертей.

В ВОЗ уточнили, что это на 63% больше и на 48% меньше соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов ранее предупредил, что новый штамм коронавируса BA.X насчитывает в себе порядка 30 мутаций и уже обнаружен в шести местах разных стран. Он отметил, что особое беспокойство вызывает тот факт, что изменения отслеживаются на том участке, который отвечает за проникновение вируса в клетку.

Вирусолог добавил, что по сей день в новой мутации много неясности. Пока известно лишь то, что обновленный COVID-19 очень быстро распространяется в популяции.

Ранее Чепурнов заявил, что вакцинация от коронавируса в текущих условиях нужна для групп риска: людей старше 65–70 лет, граждан с иммунодефицитом и диабетиков с серьезными формами диабета. Специалист считает, что, несмотря на очередной рост заболеваемости, массовая вакцинация не нужна. Эксперт спрогнозировал продолжительность всплеска в месяц-полтора, а частоту пиковых волн — раз в пять-шесть месяцев.