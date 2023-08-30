Новый штамм COVID-19 может осложнить вакцинацию Вирусолог Чепурнов: новый штамм COVID-19 стал наиболее заразным

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Новый штамм коронавируса BA.X насчитывает в себе порядка 30 мутаций и уже обнаружен в шести местах разных стран, рассказал Lenta.ru профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он отметил, что особое беспокойство иммунологов вызывает тот факт, что изменения отслеживаются в том участке, который отвечает за проникновения вируса в клетку. Это изменение может повлиять на эпидемиологические стратегии по вакцинации населения.

Это начинает напоминать ситуацию с гриппом, когда каждый год на уровне ВОЗ принимаются решения о том, какие варианты вируса будут наиболее актуальны, какую именно вакцину делать в этом году, — объясняет Чепурнов.

Вирусолог добавил, что по сей день в новой мутации много неясности. Пока известно лишь то, что обновленный COVID-19 очень быстро распространяется в популяции.

Ранее Чепурнов заявил, что вакцинация от коронавируса в текущих условиях нужна для групп риска: людей старше 65–70 лет, иммунодефицитных граждан и диабетиков с серьезными формами диабета. Специалист считает, что, несмотря на очередной рост заболеваемости, массовая вакцинация не нужна. Эксперт спрогнозировал продолжительность всплеска в месяц-полтора, а частоту пиковых волн — раз в пять-шесть месяцев.