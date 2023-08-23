Вирусолог рассказал, нужна ли массовая вакцинация от коронавируса Вирусолог Чепурнов: вакцинация от COVID-19 нужна только для группы риска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация от коронавируса требуется по назначению врача пожилым людям, больным иммунодефицитом и диабетикам с тяжелой формой заболевания, заявил в беседе с НСН профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, всем остальным гражданам вакцинация не требуется.

Издание напоминает, что ранее ВОЗ опубликовала данные о росте числа заболевших COVID-19 на 63% за последние недели. Однако, по мнению Чепурнова, для России вакцинация сейчас неактуальна, так как патогенность вируса значительно снизилась, а подавляющее большинство населения уже переболело и провакцинировано.

И документы ВОЗ, и российские национальные документы говорят о целесообразности вакцинации только групп населения, находящихся в группе риска: людей старше 65–70 лет, иммунодефицитных граждан и диабетиков с серьезными формами диабета. Им нужно вакцинироваться с разрешения лечащих врачей, — высказал мнение профессор.

По его словам, несмотря на очередной рост заболеваемости, массовая вакцинация не нужна. Эксперт спрогнозировал продолжительность всплеска в месяц-полтора, а частоту пиковых волн — раз в пять-шесть месяцев.

Специалист также рассказал, что российские ученые создали новую интраназальную вакцину против коронавируса и она эффективнее предшественников.

Она предполагает более эффективное интраназальное применение, ведь входные ворота для этой инфекции — слизистая, которая получает дополнительный иммунитет. Да и закапать вакцину легче, чем лишний раз колоться, — пояснил вирусолог.

Он добавил, что вакцинация не дала полной защиты от коронавируса, однако отчетливо дает снижение числа тяжелых случаев и летальных исходов. При этом, по словам Чепурнова, со временем COVID станет одним из сезонных заболеваний, наряду с типичными ОРВИ или ОРЗ.

Между тем в Москве за неделю с 14 по 20 августа 967 человек заразились COVID-19, из них 346 заболевших были госпитализированы. Число заболевших выросло на 23% по сравнению с предыдущей неделей — с 7 по 13 августа выявили на 180 случаев заражения меньше.