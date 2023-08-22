Более 900 человек за неделю заразились COVID-19 в Москве

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Москве за неделю с 14 по 20 августа 967 человек заразились COVID-19, из них 346 заболевших были госпитализированы. Число заболевших выросло на 23% по сравнению с предыдущей неделей — с 7 по 13 августа выявили на 180 случаев заражения меньше, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Как уточняет издание, за прошедшую неделю на фоне заболевания 11 пациентов скончались. С 7 по 13 августа этот показатель по Москве был выше — 28 человек умерли из-за инфекции. Еще 789 человек с 14 по 20 августа выздоровели.

В Москве с начала распространения инфекции зарегистрировали 3 528 229 случаев заражения. Из-за коронавируса за все время в столице скончались 49 209 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения ранее внесла в перечень вызывающих интерес новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 и его активно распространяющийся в мире подвариант, которому присвоено название «эрис». В Роспотребнадзоре заявили, что последний пока не получил широкого распространения в РФ, но риски осложнения эпидемиологической ситуации с COVID-19 существуют.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией позже сообщил, что показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 7 по 13 августа вырос на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей. За этот промежуток в России госпитализировали 972 человека с COVID-19.