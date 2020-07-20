В мире от коронавируса умерли более 600 тысяч человек

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Число подтверждённых случаев коронавируса по всему миру достигло 14,3 миллиона человек, а жертвами опасного заболевания стали более 600 тысяч человек. Такие данные предоставила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Медики зафиксировали за сутки 229 780 новых случаев заражения и 5111 смертей. По последним данным ВОЗ, общее число случаев COVID-19 в мире достигло 14 348 858, а 603 691 пациент с подтверждённым коронавирусом не смог справиться с заболеванием.

К этому моменту больше всего заболевших в Северной и Южной Америке — 7 584 675. В Европе сейчас 3 079 218 подтверждённых случаев коронавируса.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Как писал NEWS.ru, в Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом.