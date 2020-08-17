В Минске требуют освободить блогера Тихановского под окнами СИЗО

https://static.news.ru/photo/20f9d58e-e0b4-11ea-9d76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотни людей собрались у СИЗО, где, предположительно, содержится блогер Сергей Тихановский. Демонстранты требуют освободить его.

Как сообщает ТАСС, собравшиеся скандируют: «Выпускай!».

Тихановский объявил о своём намерении участвовать в президентской гонке 7 мая. ЦИК отказала ему в регистрации, сославшись на неправильно оформленные документы. После этого баллотироваться решила его жена Светлана, супруг возглавил инициативную группу по её выдвижению.

29 мая его задержали во время сбора подписей, блогер и его сторонники утверждают, что задержание и последовавшее обвинение стали результатом провокации главы ЦИК. Его обвинили в применении силы по отношению к сотруднику органов внутренних дел. Позднее он стал фигурантом нового уголовного дела. Дело заведено по статье УК Белоруссии о воспрепятствовании проведению выборов.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована.

Как писал NEWS.ru, накануне участники акций протеста собрались около СИЗО № 1 и СИЗО КГБ в центре Минска, где, предположительно, содержатся оппозиционные политики.