В Минске студенты и преподаватели МГЛУ провели акцию протеста

https://static.news.ru/photo/744d3b98-ef7a-11ea-a7f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Около 200 студентов и преподавателей Минского государственного лингвистического университета участвовали в акции протеста в белорусской столице.

Как сообщает ТАСС, участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги, — главный символ белорусской оппозиции. При этом они скандировали слова «Мы ждём перемен» из песни Виктора Цоя.

Мы вышли поддержать вас, это наша не последняя акция, — обратился к собравшимся один из преподавателей вуза.

Отмечается, что в ходе акции выстроились в так называемую цепь солидарности. Потом колонна протестующих двинулись в сторону Комаровского рынка по проспекту Независимости. На площади Якуба Коласа участников протеста начали задерживать.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста несогласных с результатами президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что выборы были сфальсифицированы. Их результаты не признали в странах ЕС. Лукашенко заявил, что в стране пытаются провести цветную революцию.

Как писал NEWS.ru, 1 сентября в Белоруссии прошли демонстрации студентов. Часть из участников были задержаны. Суды дали им от 5 до 15 суток ареста, сообщает лишённый аккредитации правозащитный центр «Весна».