В МИД РФ заявили о признании США в создании «IT-армии Украины» МИД РФ: США «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атак на инфраструктуру России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для осуществления атак на инфраструктуру России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромятов. Его слова приводит РИА Новости.

Говоря о прошедшей третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), Сыромятов заявил, что там отечественная делегация, «основываясь на фактах», напомнила участникам, что «именно США и их союзники применяют ИКТ в наступательных целях».

Признаются и в том, что создали «IT-армию Украины» для атак на российскую инфраструктуру, — подчеркнул замминистра иностранных дел.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что Украина на государственном уровне ведёт организованную кибервойну против России. По его словам, данный конфликт не является первым, во время которого активизируются «хактивисты». Подобное наблюдалось в 2008 и 2014 годах. Единственное, что после 24 февраля произошло новое, отметил эксперт, это то, что одна из сторон официально объявила, что создаётся IT-армия, пригласила в неё всех желающих и регулярно указывает цели для атак.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила о создании на Украине интернациональной «IT-армии» хакеров и цифровых преступников, которая может перерасти в своего рода кибер-ИГИЛ (организация ИГИЛ признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По её словам, целью «армии», о которой заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, являются кибератаки в отношении «социально значимой» цифровой инфраструктуры России и взлом аккаунтов крупных российских компаний.