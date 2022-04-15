В МИД РФ заявили, что Запад не может развиваться в Арктике без России

Страны Запада не смогут обеспечить надёжное развитие Арктики без участия России, заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Он напомнил, что в начале весны 2022 года Соединённые Штаты, Канада, Дания, Норвегия и другие страны остановили научную деятельность в рамках Арктического совета. Корчунов отметил, что западные страны просто не могут развиваться в этом регионе без России, так как РФ владеет около 60% побережья Арктики, пишет ТАСС.

В начале марта 2022 года США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия со ссылкой на проведение Россией военной спецоперации на Украине приостановили своё участие в рамках (Арктического — News.ru) совета. Очевидно, что эффективно обеспечить устойчивое развитие Арктики без России, страны, на долю которой приходится около 60% арктического побережья и где проживает более половины населения региона (2,5 млн человек), невозможно, — заявил он.

Корчунов выразил уверенность, что в Арктике не возникнет вопросов, решение которых потребует военного вмешательства. Он считает, что международные нормы «чётко» устанавливают права прибрежных и других государств в указанном регионе.

Дипломат также отметил, что Россию тревожит вовлечение неарктических членов НАТО в военную активность альянса в северных широтах, здесь вероятны риски непреднамеренных инцидентов с силами блока в Арктике. Они могут в том числе нанести серьёзный ущерб хрупкой арктической экосистеме.

По мнению Корчунова, вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно отразится на вопросах безопасности и доверия в Арктике, за укрепление которых Россия выступает. При этом возможность непреднамеренных инцидентов с участием стан Альянса вырастает, что также может нанести серьёзный ущерб хрупкой арктической экосистеме.