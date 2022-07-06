В МИД РФ рассказали о прогрессе рабочей группы по Южному Кавказу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе продолжает свою деятельность, уже достигнут определенный прогресс, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, сторонам удалось сблизить позиции по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций.

По итогам состоявшегося 3 июня в Москве заседания трёхсторонней группы [под председательством России, Азербайджана и Армении], а также контактов сопредседателей на полях Питерского экономического форума достигнут определённый прогресс, удалось сблизить позиции сторон по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций. Как известно, также обсуждается запуск железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе в интересах Азербайджана, Армении и их соседей, — пояснил Зайцев.

По словам дипломата, о результатах работы сопредседатели проинформируют отдельно по достижении договоренностей.

Ранее «Известия» со ссылкой на высокопоставленный осведомлённый источник сообщили, что Россия помогла Азербайджану и Армении договориться по автомобильной трассе в Зангезурском коридоре и осталось лишь согласовать небольшой участок в 6 км. По словам собеседника издания, завершить согласование маршрута поможет российский «Автодор», задержка связана с горным рельефом местности.