В МИД РФ опровергли передачу ответа на предложения США по безопасности

Информация о том, что Россия передала США письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, отправленные Вашингтоном, не соответствует действительности, заявил РИА Новости заместитель МИД РФ Александр Грушко. Ранее в Госдепе США рассказали, что американская сторона получила от России ответ на своё предложение по деэскалации кризиса вокруг Украины.

Это сообщение не соответствует действительности, — сказал Грушко.

Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон по-прежнему является приверженцем диалога с Москвой по вопросам безопасности, включая кризис вокруг Украины. Штаты намерены продолжать консультации по данной тематике и со своими союзниками и партнёрами, включая Киев.

В начале января Россия проводила переговоры по гарантиям безопасности с США, НАТО и Евросоюзом. Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который МИД России опубликовал 17 декабря 2021 года: Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.

В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прокомментирует ответ США и НАТО, когда посчитает нужным это сделать. По его словам, пока точную дату в Кремле назвать не могут.