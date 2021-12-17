В МИД предложили Западу два пути отхода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пока не существует планов по размещению на украинской территории военного контингента каких-либо стран. Хотя они постоянно находятся на Украине, отметил он в беседе с «Апостороф ТВ».

На сегодня есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах...