В МИД Финляндии рассказали о планах по вступлению в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО, передаёт Reuters. По его словам, это следует из существующей политики безопасности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия могут быть приняты в Альянс, если захотят.

Финляндия не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации, и у неё нет такого проекта в будущем. <...> Политика безопасности Финляндии остаётся неизменной, — приводит слова Хаависто агентство.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам Альянса, и в случае их соответствующего политического решения смогут присоединиться к блоку.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в НАТО не намерены отказываться от политики открытых дверей, несмотря на недовольство со стороны России. По его словам, Альянс готов принять в свой состав новые страны.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в государстве не будут менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО. В то же время она добавила, что в парламенте страны есть большинство, поддерживающее предложение углублять сотрудничество с НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что у страны остаётся возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Она добавила, что Финляндия продолжит усиливать военное сотрудничество с Европой.