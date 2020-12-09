В Крыму призвали Германию снять антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/73265c70-3a59-11eb-9aa6-fa163e074e61_660.jpg Юрий Гемпель Фото: crimea.gov.ru

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Германию «проснуться» и снять санкции с России. По его мнению, провал санкционной политики неизбежен.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге заявил о провале санкционной политики против России. Он тогда заявил, что ограничительные меры нанесли ущерб не только Москве, но и Берлину.

Это закономерный процесс и неизбежное явление. Санкционная политика не привела к тем результатам, которые ждали их зачинщики. Запугать Россию невозможно, экономически загнать в угол – тоже бесполезно. Нужно договариваться и снимать санкции, так как они в первую очередь вредят бизнесу самой Германии, — цитирует Гемпеля РИА Новости.

По его словам, санкции для России оказались по факту не более чем сотрясанием воздуха, при этом западные страны потеряли перспективные российские рынки сбыта своей продукции. По мнению депутата, Германия первая должна «проснуться» и выступить за снятие западных санкций против России.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как писал NEWS.ru, ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчётной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины.